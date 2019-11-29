Олимпик Марсель
    -
    22:45
    29.11.19
    Стад Велодром
    Стад Брест
      Чемпионат Франции • Тур 15
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      Марсель - Стад Брест
      Чемпионат Франции - 29 ноября 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Стад Брест на Eurosport.ru! 29 ноября 2019 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андре Виллаш-Боаш или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Стад Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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