Бордо
    -
    19:30
    11.01.20
    Матмю Атлантик
    Олимпик Лион
      Чемпионат Франции • Тур 20
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      Бордо - Лион
      Чемпионат Франции - 11 января 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Бордо – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 11 января 2020 года в 19:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Паулу Соуза или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бордо и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Бордо и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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