Ренн
    -
    22:45
    10.01.20
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Олимпик Марсель
      Чемпионат Франции • Тур 20
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      Ренн - Марсель
      Чемпионат Франции - 10 января 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 10 января 2020 года в 22:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Андре Виллаш-Боаш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ренн и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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