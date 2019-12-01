Монако
    -
    23:00
    01.12.19
    Стадион Луи II
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 15
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      Монако - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 1 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монако – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 1 декабря 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Леонарду Жардим или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монако и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Монако и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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