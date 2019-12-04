Метц
    -
    21:00
    04.12.19
    Стадион Сен-Симфорьян
    Ренн
      Чемпионат Франции • Тур 16
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      Онлайн
      Метц - Ренн
      Чемпионат Франции - 4 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Метц – Ренн на Eurosport.ru! 4 декабря 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Венсан Оньон или Жюльен Стефан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Метц и Ренн и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Метц и Ренн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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