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ПСЖ - Нант

Чемпионат Франции - 4 декабря 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Нант на Eurosport.ru! 4 декабря 2019 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Кристиан Гуркюфф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

