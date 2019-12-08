Нант
    -
    19:00
    08.12.19
    Стадион Ла Бужуар
    Дижон
      Чемпионат Франции • Тур 17
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Нант - Дижон
      Чемпионат Франции - 8 декабря 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Дижон на Eurosport.ru! 8 декабря 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Гуркюфф или Stéphane Jobard? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нант и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нант и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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