Лилль
    -
    16:00
    11.08.19
    Стад Пьер Моруа
    Нант
      Чемпионат Франции • Тур 1
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      Онлайн
      Лилль - Нант
      Чемпионат Франции - 11 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Лилль – Нант на Eurosport.ru! 11 августа 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристоф Гальтье или Кристиан Гуркюфф? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лилль и Нант и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Лилль и Нант, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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