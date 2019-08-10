Ницца
    -
    21:00
    10.08.19
    Альянц Ривьера
    Амьен
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      Чемпионат Франции • Тур 1
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      Ницца - Амьен
      Чемпионат Франции - 10 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ницца – Амьен на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Патрик Виейра или Лука Элснер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ницца и Амьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ницца и Амьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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