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Сент-Этьен - Стад Брест

Чемпионат Франции - 18 августа 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Стад Брест на Eurosport.ru! 18 августа 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Гислен Принтан или Оливье Даль'Ольо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Стад Брест и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сент-Этьен и Стад Брест, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

