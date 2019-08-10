Олимпик Марсель
    -
    18:30
    10.08.19
    Стад Велодром
    Реймс
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      Чемпионат Франции • Тур 1
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      Марсель - Реймс
      Чемпионат Франции - 10 августа 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Марсель – Реймс на Eurosport.ru! 10 августа 2019 года в 18:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Давид Гийон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Марсель и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Марсель и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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