Сент-Этьен
    -
    22:00
    06.10.19
    Стад Жоффруа-Гишар
    Олимпик Лион
      Чемпионат Франции • Тур 9
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      Онлайн
      Сент-Этьен - Лион
      Чемпионат Франции - 6 октября 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Гислен Принтан или Сильвиньо? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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