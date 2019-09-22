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- 2-ой тайм
- Нинга89'
- Нинга84'
- НорденАби83'
- Нинга78'
- Трауко77'
- Аит-Нури75'
- АлиуиБаокен74'
- КапельНинга69'
- БеричАмума67'
- БудебузХазри67'
- Капель48'
- Перерыв
- ФульгиниПерейра Лаже45'
- 1-ый тайм
- Норден34'
Перед матчем
Онлайн
Анже - Сент-Этьен
Чемпионат Франции - 22 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Гислен Принтан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анже и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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