Анже
Завершено
0
4
-
1
0
18:00
22.09.19
Стадион Жан Буэн
Сент-Этьен
Чемпионат Франции • Тур 6
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Анже
  • Сент-Этьен
  • Нинга
    89'
  • Нинга
    84'
  • НорденАби
    83'
  • Нинга
    78'
  • Трауко
    77'
  • Аит-Нури
    75'
  • АлиуиБаокен
    74'
  • КапельНинга
    69'
  • БеричАмума
    67'
  • БудебузХазри
    67'
  • Капель
    48'
  • Перерыв
  • Анже
  • Сент-Этьен
  • ФульгиниПерейра Лаже
    45'
  • 1-ый тайм
  • Анже
  • Сент-Этьен
  • Норден
    34'
Перед матчем

Онлайн
Анже - Сент-Этьен
Чемпионат Франции - 22 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Анже – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Стефан Мулен или Гислен Принтан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Анже и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Анже и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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