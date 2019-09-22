Ренн
Завершено
0
1
-
1
0
16:00
22.09.19
Стадион де ля Роут де Лорьян
Лилль
Чемпионат Франции • Тур 6
КалендарьТаблица
  • 2-ой тайм
  • Ренн
  • Лилль
  • АраужоБрадарич
    90'
  • ИконеЮсуф
    86'
  • КамавингаМартен
    77'
  • Юну
    68'
  • ТеЛеа Силики
    64'
  • Дель КастильоЮну
    64'
  • СумареСаншиш
    63'
  • Иконе
    46'
  • Перерыв
  • Ренн
  • Лилль
  • Андре
    45'
  • 1-ый тайм
  • Ренн
  • Лилль
  • Менди
    42'
  • Джелик
    10'
  • Рафинья
    5'
Перед матчем

Онлайн
Ренн - Лилль
Чемпионат Франции - 22 сентября 2019

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Лилль на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ренн и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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