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- 2-ой тайм
- АраужоБрадарич90'
- ИконеЮсуф86'
- КамавингаМартен77'
- Юну68'
- ТеЛеа Силики64'
- Дель КастильоЮну64'
- СумареСаншиш63'
- Иконе46'
- Перерыв
- Андре45'
- 1-ый тайм
- Менди42'
- Джелик10'
- Рафинья5'
Перед матчем
Онлайн
Ренн - Лилль
Чемпионат Франции - 22 сентября 2019
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ренн – Лилль на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Кристоф Гальтье? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Лилль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ренн и Лилль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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