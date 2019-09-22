Олимпик Лион
    Завершено
    0
    0
    -
    1
    0
    22:00
    22.09.19
    Стад де Люмьер
    Пари Сен-Жермен
    Чемпионат Франции • Тур 6
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Олимпик Лион
    • Пари Сен-Жермен
    • НеймарКурзава
      90'
    • МендешТраоре
      88'
    • Неймар
      87'
    • Коне
      75'
    • МарселоТете
      73'
    • БернатКимпембе
      73'
    • ЭррераВерратти
      72'
    • Рен-АделаидТусар
      72'
    • 1-ый тайм
    • Олимпик Лион
    • Пари Сен-Жермен
    • Диалло
      33'
    Перед матчем

    Онлайн
    Лион - ПСЖ
    Чемпионат Франции - 22 сентября 2019

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 22 сентября 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Брюно Женезьо или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Олимпик Лион и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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