Амьен
    -
    20:00
    25.09.19
    Стадион де ла Ликорн
    Бордо
      Чемпионат Франции • Тур 7
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      Онлайн
      Амьен - Бордо
      Чемпионат Франции - 25 сентября 2019

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Бордо на Eurosport.ru! 25 сентября 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Элснер или Паулу Соуза? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Бордо и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амьен и Бордо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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