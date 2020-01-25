Сент-Этьен
    -
    22:00
    25.01.20
    Стад Жоффруа-Гишар
    Ним
      Чемпионат Франции • Тур 21
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      Онлайн
      Сент-Этьен - Ним
      Чемпионат Франции - 25 января 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Сент-Этьен – Ним на Eurosport.ru! 25 января 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Клод Пюэль или Бернар Блакар? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Этьен и Ним и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сент-Этьен и Ним, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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