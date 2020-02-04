Нант
    -
    23:05
    04.02.20
    Стадион Ла Бужуар
    Пари Сен-Жермен
      Чемпионат Франции • Тур 23
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      Нант - ПСЖ
      Чемпионат Франции - 4 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Нант – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 4 февраля 2020 года в 23:05 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Кристиан Гуркюфф или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нант и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нант и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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