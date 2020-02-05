Ним
    -
    21:00
    05.02.20
    Костьер
    Дижон
      Чемпионат Франции • Тур 23
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      Онлайн
      Ним - Дижон
      Чемпионат Франции - 5 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Дижон на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Stéphane Jobard? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ним и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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