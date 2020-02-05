Онлайн

Ним - Дижон

Чемпионат Франции - 5 февраля 2020

Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Ним – Дижон на Eurosport.ru! 5 февраля 2020 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Бернар Блакар или Stéphane Jobard? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ним и Дижон и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Ним и Дижон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

