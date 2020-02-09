Монпелье
Завершено
1
1
-
0
0
17:00
09.02.20
Стадион Ла Моссон
Сент-Этьен
    Чемпионат Франции • Тур 24
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Монпелье
    • Сент-Этьен
    • РистичVargas
      79'
    • ТраукоАби
      78'
    • ДиониIndjai Correia
      70'
    • Ристич
      64'
    • ФерриChotard
      62'
    • MaçonОнора
      51'
    • Буанга
      51'
    • 1-ый тайм
    • Монпелье
    • Сент-Этьен
    • Фофана
      45'
    • МоллеСуке
      44'
    • Самбия
      39'
    • Делор
      25'
    • Перрен
      16'
    Перед матчем

    Онлайн
    Монпелье - Сент-Этьен
    Чемпионат Франции - 9 февраля 2020

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Монпелье и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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