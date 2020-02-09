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- 2-ой тайм
- РистичVargas79'
- ТраукоАби78'
- ДиониIndjai Correia70'
- Ристич64'
- ФерриChotard62'
- MaçonОнора51'
- Буанга51'
- 1-ый тайм
- Фофана45'
- МоллеСуке44'
- Самбия39'
- Делор25'
- Перрен16'
Перед матчем
Онлайн
Монпелье - Сент-Этьен
Чемпионат Франции - 9 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Монпелье – Сент-Этьен на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Мишель Тер-Закарян или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Монпелье и Сент-Этьен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Монпелье и Сент-Этьен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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