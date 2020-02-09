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ПСЖ - Лион
Чемпионат Франции - 9 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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