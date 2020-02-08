Амьен
    -
    22:00
    08.02.20
    Стадион де ла Ликорн
    Монако
      Чемпионат Франции • Тур 24
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      Амьен - Монако
      Чемпионат Франции - 8 февраля 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Амьен – Монако на Eurosport.ru! 8 февраля 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Лука Элснер или Роберт Гонсалес? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Амьен и Монако и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Амьен и Монако, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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