Олимпик Лион
    -
    17:00
    26.01.20
    Стад де Люмьер
    Тулуза
      Чемпионат Франции • Тур 21
      КалендарьТаблица
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Тулуза
      Чемпионат Франции - 26 января 2020

      Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Олимпик Лион – Тулуза на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Денис Занко? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Тулуза и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Тулуза, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0