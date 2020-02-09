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- 2-ой тайм
- Лала (P)90'
- АйоркМотиба90'
- Уорис82'
- ТомассонСимакан81'
- КассамаМунетси79'
- Думбия78'
- ToureКутеша73'
- ЗохиБельгард73'
- Toure67'
- РомаоMbuku60'
- Джику50'
- 1-ый тайм
- Льенар45'
Перед матчем
Онлайн
Страсбур - Реймс
Чемпионат Франции - 9 февраля 2020
Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Реймс на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Лоре или Давид Гийон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Страсбур и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Страсбур и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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