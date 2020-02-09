Страсбур
Завершено
0
3
-
0
0
19:00
09.02.20
Мейнау
Реймс
    Чемпионат Франции • Тур 24
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Страсбур
    • Реймс
    • Лала (P)
      90'
    • АйоркМотиба
      90'
    • Уорис
      82'
    • ТомассонСимакан
      81'
    • КассамаМунетси
      79'
    • Думбия
      78'
    • ToureКутеша
      73'
    • ЗохиБельгард
      73'
    • Toure
      67'
    • РомаоMbuku
      60'
    • Джику
      50'
    • 1-ый тайм
    • Страсбур
    • Реймс
    • Льенар
      45'
    Перед матчем

    Онлайн
    Страсбур - Реймс
    Чемпионат Франции - 9 февраля 2020

    Футбол, Чемпионат Франции. Следите за матчем Страсбур – Реймс на Eurosport.ru! 9 февраля 2020 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
    Кто из тренеров окажется круче, Тьерри Лоре или Давид Гийон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Страсбур и Реймс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Страсбур и Реймс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
    30
    Главное 
     
     Удалить

    Комментариев нет