Спортивный директор «ПСЖ» Антеру Энрике ушел из команды. Вместо него в клуб вернулся Леонардо.

«ПСЖ» объявил о расторжении контракта официально. По информации ESPN, Энрике не договорился с боссами клуба из-за частых разногласий с игроками и главным тренером Томасом Тухелем. В частности, он конфликтовал с Адриеном Рабьо, который был вынужден пропустить вторую половину сезона из-за наложенных клубом санкций.

На замену Энрике пришел бывший спортивный директор команды Леонардо. У него установились хорошие отношения с Рабьо и его матерью, которая выполняет функции агента игрока. 24-летний Адриен заявил, что готов к переговорам с «ПСЖ» о продлении контракта.

Леонардо был спортивным директором «ПСЖ» с 2011-го по 2017 год.

Энрике проработал в Париже два сезона.

«ПСЖ» оштрафовал Рабьо за лайк после поражения клуба

Качай приложение Eurosport для iOS или Android