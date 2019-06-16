Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал поведение футболистов, которое он ожидает в своей команде.

«Игроки должны выполнять то, что обязаны, даже усерднее, чем раньше. Все должно быть по-другому. Они должны делать больше, работать усерднее. Они здесь не для того, чтобы развлекаться.

Если кто-то не согласен с такой точкой зрения – двери открыты, чао! Не хочу больше терпеть суперзвездное поведение», – сказал аль-Хелаифи в интервью для завтрашнего номера France Football. Его цитирует сайт Get French Football News.

Аль-Хелаифи управляет «ПСЖ» с 2011 года. Он председатель фонда Qatar Sports Investments, который учрежден эмиром Катара.

Ни на что не намекаем, но в составе «Парижа» играет форвард сборной Бразилии Неймар.

Неймар реально переоценен. Бразилец стал суперзвездой только благодаря видео в YouTube

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