Суд в Бразилии арестовал 36 объектов недвижимости форварда «ПСЖ» и бразильской национальной команды Неймара по делу о неуплате налогов.

В частности, арестованы два особняка в Сан-Паулу общей площадью 3000 квадратных метров и стоимостью 10 млн евро. Неймар не может продать эти объекты, но имеет право ими пользоваться, сообщает Folha de Sao Paulo.

Власти требуют с Неймара 15,6 млн евро для урегулирования дела, адвокаты футболиста пытаются снизить сумму до 2,6 млн евро.

Неймар уже выплачивал 42,5 млн евро из-за неуплаты налогов в 2013 году при переходе в «Барселону».

В начале июня Неймар порвал связки голеностопа и лишился шанса сыграть на домашнем Кубке Америки. Из-за травм он пропустил 23 матча «ПСЖ» в сезоне-2018/19.

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