Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи высказался о возможном уходе форвардов Неймара и Килиана Мбаппе.

«Я хочу видеть в команде футболистов, готовых выкладываться на максимум, защищать честь клуба и поддерживать проект. С теми, кто этого не хочет делать или же не понимает, мы встречаемся и общаемся. Существуют контракты, которые нужно уважать, но отныне наш приоритет – преданность проекту.

Никто не заставлял Неймара подписывать контракт. Никто не вынуждал его делать это. Он сознательно выбрал наш проект.

Мбаппе же хочет, чтобы его сильнее вовлекали в проект, чтобы он рос с командой, с клубом. Но я объяснил ему его обязанности. Он умный парень. Уверен, он все понял. Остается ли он в «ПСЖ»? Я уверен не на 100%, а на 200. Я не отпущу этого сумасшедшего игрока», – сказл Аль-Хелаифи France Football.

Неймар очень сильно хочет вернуться в «Барселону».

За Мбаппе же охотится мадридский «Реал».

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