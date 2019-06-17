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«Барселона» вернет Неймара, если тот принесет публичные извинения

«Барселона» вернет Неймара, если тот принесет публичные извинения
Eurosport

1 час назад

В Каталонии не забыли обидный уход бразильца.

«Барселона» готова вернуть форварда «ПСЖ» Неймара при одном условии.

Для возвращения бразилец должен принести публичные извинения за не самый красивый уход в парижский клуб в 2017 году, сообщает El Chiringuito.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.
  • За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».

Неймар реально переоценен. Бразилец стал суперзвездой только благодаря видео в YouTube

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