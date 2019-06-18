Мадридский «Реал» продолжает попытки купить форварда «ПСЖ» Неймара.

Руководство «бланкос» планирует включить в сделку полузащитника Каземиро, тем самым снизив сумму потенциального трансфера. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо как раз ищет усиление полузащиты, что увеличивает вероятность трансфера, сообщает Marca.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.

За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».

Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»

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