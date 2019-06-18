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Marca: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару

Marca: «Реал» хочет включить Каземиро в сделку по Неймару
Eurosport

1 час назад

Мадридцы готовят крайне соблазнительное предложение.

Мадридский «Реал» продолжает попытки купить форварда «ПСЖ» Неймара.

Руководство «бланкос» планирует включить в сделку полузащитника Каземиро, тем самым снизив сумму потенциального трансфера. Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо как раз ищет усиление полузащиты, что увеличивает вероятность трансфера, сообщает Marca.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.
  • За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».

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