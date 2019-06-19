Испанская газета Mundo Deportivo анонсировала выход нового номера.

На обложке выпуска размещена цитата нападающего «ПСЖ» Неймара. Бразильцу приписывают следующие слова: «Я не хочу дальше играть за «ПСЖ». Хочу вернуться домой, откуда мне не следовало уходить».

Как отмечает Get French Football News, пока неясно, действительно ли эта цитата принадлежит Неймару или это просто спекуляция со стороны Mundo Deportivo.

Ней выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Он переехал в Париж из «Барселоны», французский клуб заплатил за его переход 222 млн евро.

Бразильца активно связывают с возвращением в Каталонию». По слухам, именно из-за возможного камбэка Неймара «сине-гранатовые» повременили с трансфером Антуана Гризманна из «Атлетико».

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