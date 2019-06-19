Форвард «ПСЖ» Неймар все ближе к возвращению домой. То есть в «Барселону».

Бразилец уже присматривает дом в столице Каталонии, а в идеале хочет поселиться в том доме, где жил во время первого прихода в «Барсу», сообщает Sport со ссылкой на телеканал Gol.

Форварда активно связывают с возвращением в Каталонию. Именно из-за возможного камбэка Неймара «сине-гранатовые» повременили с трансфером Антуана Гризманна из «Атлетико».

Ней выступает за «ПСЖ» с лета 2017 года. Он переехал в Париж из «Барселоны», французский клуб заплатил за его переход 222 млн евро.

За два сезона Ней отыграл 58 матчей, в которых забил 51 мяч и сделал 29 ассистов.

Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ» и вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android