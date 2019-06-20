«ПСЖ» объявил цену, за которую продаст бразильского форварда Неймара.

Парижане не хотят избавляться от игрока, потому потребуют за Нея 300 млн евро. При этом «ПСЖ» рассмотрит предложения с включенными в сделку игроками, так как главные претенденты на Неймара – «Барселона» и «Реал» – уже прилично потратились летом, сообщает Le Parisien.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.

За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».

Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ» и вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»

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