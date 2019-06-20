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Le Parisien: «ПСЖ» потребует за Неймара 300 млн евро
«Барселоне» или «Реалу» придется мощно раскошелиться.
«ПСЖ» объявил цену, за которую продаст бразильского форварда Неймара.
Парижане не хотят избавляться от игрока, потому потребуют за Нея 300 млн евро. При этом «ПСЖ» рассмотрит предложения с включенными в сделку игроками, так как главные претенденты на Неймара – «Барселона» и «Реал» – уже прилично потратились летом, сообщает Le Parisien.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.
- За два года, что Ней провел в Париже, неоднократно всплывала информация о его тоске по Каталонии и желании снова играть за «сине-гранатовых».
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