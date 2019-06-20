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«ПСЖ» открыл филиал академии в Москве
«Лужники» ждут новых Мбаппе и Неймаров.
Французский футбольный клуб «ПСЖ» открыл филиал академии в России.
Об этом сообщил журналист ESPN Джонатан Джонсон, выложив скан официального пресс-релиза. Филиал будет расположен в Москве в спорткомплексе «Лужники».
- «ПСЖ» за всю историю 8 раз становился чемпионом Франции, 12 раз брал Кубок, 8 – Суперкубок.
- Из европейских трофеев клуб выиграл Кубок обладателей Кубков (1996) и Кубок Интертото (2001).
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