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Le Parisien: Паредес может вернуться из «ПСЖ» в «Зенит»

Le Parisien: Паредес может вернуться из «ПСЖ» в «Зенит»
Eurosport

45 мин. назад

Не в аренду, а полноценно.

Экс-зенитовец Леандро Паредес может вернуться в петербургский клуб из «ПСЖ».

По информации Le Parisien, в Париже недовольны выступлениями 24-летнего футболиста, а его агент обсуждает с руководством «ПСЖ» варианты дальнейшего продолжения карьеры. Источник сообщает, что Паредес может вернуться в Россию: «Зенит» готов выкупить игрока, а не забрать в аренду.

  • Паредес перешел в «ПСЖ» в январе. Его контракт действует до 2023 года.
  • В сезоне-2018/19 аргентинец получил золотые медали чемпионата России и чемпионата Франции.

Леандро Паредес встал на стульчик и спел перед партнерами на обряде посвящения в «ПСЖ»

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