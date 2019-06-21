Исследование цен Transfermarkt дошло до французской Лиги 1. Перед тобой топ-10 игроков лиги, чьи ценники максимально взлетели за последние полтора года:

в топ-10 игроков «ПСЖ» меньше половины (четверо);

в десятке представлены игроки четырех клубов: «ПСЖ», «Лиона», «Марселя» и «Лилля»;

Килиан Мбаппе лидирует по росту стоимости не только в чемпионате Франции, но и во всем европейском футболе;

Также Мбаппе обогнал Неймара по чистой стоимости;

В процентном отношении больше всего взлетела цена на Зеки Челика из «Лилля» – на 6700%.

А вот те, кто больше всего потерял в стоимости с 1 января 2018 года:

тройка лидеров составлена только из игроков «Монако», а всего их в десятке ровно половина – сказался неудачный сезон (17-е место);

четверо игроков из списка моложе 30 лет. Тиаго Майе – всего 22;

в процентах больше всего в цене потерял Жозе Фонте из «Лилля» – 71,4%;

суммарно топ-10 потеряла 54,5 млн евро. Половина суммы прироста одного Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Неймар возглавляют список самых дорогих игроков мира.

Состав «ПСЖ» оценивается в 922 млн евро – шестой показатель в мире.

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