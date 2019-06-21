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UOL Esporte: Неймар принял все условия «Барсы», в том числе понижение зарплаты
Еще одно условие – публично признать, что был неправ.
«Барселона» действительно хочет вернуть в команду бразильского нападающего Неймара, сообщает Diario Sport, ссылаясь на UOL Esporte.
«Барса» выдвинула Неймару ряд условий, при которых возьмет его обратно. В частности, игрок должен согласиться на понижение зарплаты, отозвать иск против «сине-гранатовых», связанный с бонусом за продление контракта, и публично заявить о желании осуществить трансфер из Парижа в Каталонию.
Источник из окружения Неймара заявил, что бразилец принял все условия.
- Ней перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выиграть «Золотой мяч», – но не выиграл.
- За два года, проведенных в Париже, бразилец дважды выиграл чемпионат Франции и по разу – Суперкубок, национальный Кубок и Кубок лиги.
Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ» и вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»
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