«Барселона» действительно хочет вернуть в команду бразильского нападающего Неймара, сообщает Diario Sport, ссылаясь на UOL Esporte.

«Барса» выдвинула Неймару ряд условий, при которых возьмет его обратно. В частности, игрок должен согласиться на понижение зарплаты, отозвать иск против «сине-гранатовых», связанный с бонусом за продление контракта, и публично заявить о желании осуществить трансфер из Парижа в Каталонию.

Источник из окружения Неймара заявил, что бразилец принял все условия.

Ней перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выиграть «Золотой мяч», – но не выиграл.

За два года, проведенных в Париже, бразилец дважды выиграл чемпионат Франции и по разу – Суперкубок, национальный Кубок и Кубок лиги.

Неймар: «Хочу покинуть «ПСЖ» и вернуться домой, откуда мне не стоило уходить»

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