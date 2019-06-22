Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о целях на карьеру и любимых футболистах.

«Любимый футболист в истории? Я мог бы назвать Пеле, но он играл в 1950-х, сейчас могу сказать, что это Роналду, Месси, Марадона, Зидан. Много игроков, сложно выбрать одного. Ведь, выбирая кого-то, обделяешь вниманием других отличных футболистов.

Не хочу быть лучшим игроком в истории, просто хочу смотреть на свою игру и говорить: «Хорошо, я горжусь и выкладываюсь на максимум». Делаю все, что могу, чтобы преуспеть и выигрывать трофеи, как командные, так и индивидуальные. Я просто хочу делать все возможное», – сказал Мбаппе в интервью ESPN.

В голосовании на «Золотой мяч» 2018 года Мбаппе стал четвертым.

На ЧМ-2018 он получил приз лучшему молодому игроку.

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