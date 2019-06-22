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Sport: «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и Коутиньо
При таком сценарии бразильские звезды вместе не сыграют.
«Барселона» сделала предложение «ПСЖ» по покупке форварда Неймара.
Каталонцы предложили 100 млн евро + права на полузащитника Филиппе Коутиньо. Из-за плохих отношений клубы контактируют через посредников: Пини Захави и агента Коутиньо Киа Джурабчан, сообщает Sport. Отмечается, что переговоры идут лучше ожидаемого, и Филиппе готов перейти во французский клуб.
- Ней перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
- У Коутиньо контракт с «Барселоной» до 2023 года, он переехал в Каталонию в 2018 году. Трансфер Филиппе обошелся «сине-гранатовым» в 145 млн евро.
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