Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал об отношении к футболу.

«С того момента как полюбил футбол, он всегда был для меня шоу. Мои кумиры, как и кумиры большинства фанатов, – это игроки, которые показывают красивую игру. Конечно, этого иногда недостаточно. Всегда нужно иметь волю, жажду победы. Я ненавижу проигрывать.

Я никогда не сдаюсь. Мне нравится идти в дриблинг, создавать моменты у ворот соперника. Я не боюсь, что на мне сфолят, это часть игры. Тренер и фанаты знают, чего ждать от меня, поэтому я не могу их разочаровать. Единственное, что не могу понять и принять, это нечестную игру», – цитирует Неймара So foot.

Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года. «Барселона» получила за его трансфер 222 млн евро.

Бразилец из-за травм провел только 17 матчей в Лиге 1-2018/19, но забил в них 15 мячей и сделал восемь ассистов.

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