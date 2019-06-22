Форвард сборной Бразилии Неймар хочет покинуть «Пари Сен-Жермен», поскольку чувствует себя несчастным в Париже. Друзья Нея Лионель Месси и Луис Суарес давят на него, чтобы бразилец вернулся в «Барселону». «ПСЖ» не удержит футболиста, если за его переход предложат примерно 350 миллионов евро.

Руководство «Парижа» осознает, насколько плохо Неймар справляется с лидерством в команде. Боссы дали ему слишком много привилегий, в том числе постоянные перелеты в Бразилию в конце сезона, несмотря на протесты главного тренера Томаса Тухеля. Новый спортивный директор Леонардо хочет установить более строгий режим внутри коллектива.

С другой стороны, лидеры парижского клуба хотели бы, чтобы Ней остался. Футболисты считают, что убедят бразильца не возвращаться в «Барселону». Об этом пишет Paris United.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в июне 2019 года заявил, что они с Луисом Суаресом и Неймаром до сих пор переписываются в общей группе в WhatsApp.

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