Бразильский защитник «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из парижского клуба.

«Благодарю семью «ПСЖ» за возможность поучаствовать в написании истории клуба. Благодарю всех сотрудников за уважение и помощь с первого дня – вы делаете клуб еще лучше. Это были два года непрерывного переосмысления, но в жизни у всего есть начало, середина и конец. Пришло время поставить здесь точку. Прошу прощения, если в какие-то моменты допускал ошибки – я просто пытался делать все возможное. Спасибо партнерам по команде за все пережитые вместе минуты», – написал 36-летний Алвес.

Алвес перешел в «ПСЖ» летом 2017 года в качестве свободного агента. В клубе он завоевал шесть национальных трофеев.

В сезоне-2018/19 он забил за «ПСЖ» три мяча и сделал восемь ассистов.

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