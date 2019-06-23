Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару ради возвращения в «Барселону» придется пойти на серьезные финансовые жертвы.

Среди условий, которые «Барса» выдвинула футболисту для камбэка, значится значительное уменьшение заработной платы. Вместо нынешних 36 миллионов евро в год Неймар будет получать на «Камп Ноу» 22 миллиона, сообщает Mundo Deportivo.

Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.

Контракт Нея с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Расслабьтесь, я вернусь». Неймар написал сообщение футболистам «Барсы»

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