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Mundo Deportivo: «Барса» примет Неймара, если он пойдет на сокращение зарплаты с 36 до 22 млн евро
За желанный исход нужно платить рублем (ну или евро).
Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару ради возвращения в «Барселону» придется пойти на серьезные финансовые жертвы.
Среди условий, которые «Барса» выдвинула футболисту для камбэка, значится значительное уменьшение заработной платы. Вместо нынешних 36 миллионов евро в год Неймар будет получать на «Камп Ноу» 22 миллиона, сообщает Mundo Deportivo.
- Неймар перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2017 года за рекордные 222 миллиона евро.
- Контракт Нея с парижанами рассчитан до 30 июня 2022 года.
«Расслабьтесь, я вернусь». Неймар написал сообщение футболистам «Барсы»
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