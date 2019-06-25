Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар принял предложение «Барселоны», сообщает Diario Sport.

По данным источника, игрок уже согласовал контракт с каталонским клубом. Соглашение Нея с «сине-гранатовыми» будет рассчитано на 5 лет, его зарплата составит 24 миллиона евро в год – примерно столько же бразилец получал до ухода в «ПСЖ» в 2017 году. Сейчас он зарабатывает около 37 млн в год.

Diario Sport отмечает, что Неймар согласился на первое же предложение «Барселоны» и не стал обсуждать его. Футболист очень хочет вернуться в Каталонию, но понимает, что его трансфер будет дорогостоящим, и не намерен чинить бывшему клубу никаких препятствий.

В 2017 году «ПСЖ» заплатил «Барселоне» за Нея 222 млн евро.

Бразилец полностью отказался от претензий на 26 млн евро, которые он хотел отсудить у «Барсы» как бонус за продление контракта.

Неймар вернется в «Барселону» как побитый щенок. Но от сделки выиграют все

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