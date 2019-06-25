Американская актриса Памела Андерсон объявила о расставании с чемпионом мира-2018 Адилем Рами.

«Это трудно принять. Последние два года моей жизни были одной большой ложью. Меня обманули, заставили поверить в «большую любовь». Он жил двойной жизнью и всех обманывал. Как это возможно – контролировать ум и сердце сразу двух женщин? Уверена, что были и другие. Он монстр.

Я рада, что поговорила с его бывшей. Господи, ее он тоже обманывал. Она также находится в шоке, ей очень грустно. Теперь я уеду из Франции. Он перепробовал все, присылал мне цветы, но я их не приняла. Он приходил к отелю, где я живу, но охрана его не пропустила. У меня есть телохранитель, потому что он пугает меня. Он много раз делал мне больно и много раз угрожал.

Он не должен быть лицом тех, кто защищает женщин от домашнего насилия. Он стал им только затем, чтобы улучшить свой имидж. Он не уважает ни одну женщину, кроме своей матери. Но и ей он тоже врал; все они лгут. Это очень больно, мне очень грустно.

Я пыталась уйти от него 10 раз. И каждый раз он преследовал меня и говорил, что умрет без меня. Но он больше не сделает мне больно. Он хотел, чтобы мы переехали в Малибу. Я даже написала своему другу, который владеет командой из Лос-Анджелеса, чтобы он перешел туда. Он попросил меня об этом», – написала Памела в инстаграме.

В данный момент права на Рами принадлежат марсельскому «Олимпику».

У Рами есть два ребенка от французской модели Сидони Бьемон. По всей видимости, Адиль никогда окончательно не расставался со своей семьей, а одновременно встречался и с Андерсон, и с Бьемон.

Рами снялся в романтической фотосессии с Памелой Андерсон

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