«Реал» хочет купить нападающего сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, но отложил эту задачу на следующее межсезонье.

Руководство «Мадрида» не хочет ссориться с боссами «ПСЖ» и ждет приемлемых обстоятельств, чтобы оформить трансфер. Президент «Парижа» Нассер аль-Хелаифи заявлял, что Мбаппе не покинет французский клуб этим летом. Сам футболист также не добавил ничего к словам о желании большей ответственности и новых вызовов.

Ситуация в «Пари Сен-Жермен» изменилась даже по сравнению с несколькими предыдущими месяцами, внутри клуба существует напряжение. Руководство «Реала» хочет избежать любых неверных шагов, которые могут помешать охоте на Килиана Мбаппе в долгосрочной перспективе. Об этом сообщили источники газеты Marca.

В это трансферное окно «Реал» уже потратил 303 миллиона евро. Летом мадридцы купили Эдена Азара, Луку Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Килиан Мбаппе забил за «ПСЖ» 33 мяча в 29 матчах чемпионата Франции-2018/19. Он стал лучшим бомбардиром Лиги 1.

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