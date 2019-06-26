Руководители «Барселоны» и «ПСЖ» Хосеп Бартомеу и Нассер аль-Хелаифи ведут диалог о трансфере бразильского нападающего Неймара.

Как сообщает Globo Esporte, переговоры постепенно продвигаются вперед, несмотря на то, что в них то и дело возникают трудности. На данный момент наиболее вероятен следующий вариант: «Барселона» заплатит «ПСЖ» 100 млн евро и отдаст французам одного (или нескольких) из своих футболистов.

Вот список игроков, которыми «Барса» готова пожертвовать ради возвращения Неймара: Филиппе Коутиньо, Самуэль Умтити, Иван Ракитич и Усман Дембеле.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года, французский клуб заплатил каталонцам 222 млн евро.

В чемпионате Франции-2018/19 Неймар забил 15 мячей в 17 матчах.

Diario Sport: Неймар без обсуждений принял предложение «Барсы» и согласовал с каталонцами контракт

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