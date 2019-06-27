«Барселона» и «ПСЖ», похоже, значительно продвинулись в переговорах по возвращению Неймара в каталонский клуб.

Парижане не хотят включать в сделку Филиппе Коутиньо, зато рады будут увидеть в качестве доплаты Усмана Дембеле. Руководство «Барсы», изначально не планировавшее расставаться с французом, согласно на предложение «ПСЖ». Не против перехода и сам Усман: он работал с Томасом Тухелем еще в дортмундской «Боруссии», сообщает Diario Sport.

Ней перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро, чтобы выиграть «Золотой мяч», но не выиграл.

За два года в Париже бразилец дважды выиграл чемпионат Франции и по разу – Суперкубок, национальный Кубок и Кубок Лиги.

Diario Sport: Неймар без обсуждений принял предложение «Барсы» и согласовал с каталонцами контракт

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