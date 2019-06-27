Американская актриса Памела Андерсон рассказала о домашнем насилии со стороны 33-летнего футболиста Адиля Рами.

«Временами он был очень жесток ко мне. Прошлым летом он схватил меня за волосы и потянул – просто потому, что я оставила его в отеле после фотосессии с друзьями. Худшим временем стало лето 2017 года, когда он преследовал меня из Лос-Анджелеса в Сен-Тропе.

Он очень сильно отдавил мне руки – так, что через шесть месяцев мне пришлось обратиться в больницу. Руки болели очень сильно, я даже не могла открыть бутылку. В больнице мне понадобился наркоз, чтобы сделать уколы. Руки начали заживать, но затем он снова причинил мне вред», – приводятся слова Андерсон на ее официальном сайте.

25 июня Памела опубликовала в инстаграме пост, где заявила, что Рами жил двойной жизнью и обманывал как ее, так и мать своих детей – Сидони Бьемон.

Рами в ответ заявил, что Андерсон написала свой пост под воздействием чересчур сильных чувств и что он поддерживал с Бьемон лишь платонические отношения.

«Он жил двойной жизнью и лгал». Памела Андерсон рассталась с Рами из-за измен

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