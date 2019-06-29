Защитник «Марселя» Адиль Рами впервые прокомментировал обвинения в домашнем насилии со стороны его экс-девушки Памелы Андерсон.

«Всем привет. У меня нет выбора, извините. Я молчал, потому что был в шоке. Но в моем сердце накопилось слишком много всего.

Я собираюсь прояснить ситуацию и, как уже говорил, не буду комментировать подробности жизни с Памелой. Хочу сказать вам, что все обвинения в насилии – абсолютная ложь. На такие обвинения я не могу закрыть глаза. Это очень серьезно. Те, кто знают меня, в курсе моих ценностей. Они знают, что такое невозможно, я не способен на подобное. Если она хотела задеть меня, то выбрала хороший способ. Ведь она знает мое отношение к этому. Я очень уважаю женщин!

Распространять ложь о насилии, чтобы причинить мне боль – это уже слишком, это несправедливо. Опять-таки, я не оставлю просто так ложные обвинения против меня и моей семьи без ответа. Все это слишком серьезно. Здесь я сказал то, что должен был сказать от души. Я дам возможность профессионалам позаботиться об этом», – написал Рами в инстаграме.

25 июня Памела опубликовала в инстаграме пост, где заявила, что Рами жил двойной жизнью и обманывал как ее, так и мать своих детей – Сидони Бьемон.

Рами в ответ заявил, что Андерсон написала свой пост под воздействием чересчур сильных чувств и что он поддерживал с Бьемон лишь платонические отношения.

«Он таскал меня за волосы и отдавил руки». Памела Андерсон – о домашнем насилии со стороны Рами

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